«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход

В результате частичного обрушения газохода остановлена работа конвертера на подконтрольном группировке «ДНР» Енакиевском металлургическом заводе. Об этом сообщили в южноосетинской компании «Внешторгосервис», которая контролирует промышленные объекты в неподконтрольных властям районах Донбасса после захвата боевиками.



Согласно сообщению, обрушение произошло утром 26 октября. Жертв и пострадавших нет.



На данный момент на предприятии устраняются последствия обрушения.



Как заявляют в «ДНР», завод функционирует в нормальном режиме и произошедшее не повлияло на его работу за счет перераспределения потоков чугуна и стали.

Это не первая авария на ЕМЗ с начала месяца, о которой рассказали в «ДНР». 5 октября стало известно о поломке доменной печи на предприятии из-за обесточивания города.