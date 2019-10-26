Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сайдик: Для разведения у Золотого нужно добиться доверия населения

26 октября 2019, 11:05

Сайдик: Для разведения у Золотого нужно добиться доверия населения

Украинская сторона должна добиться доверия жителей Золотого-4 Луганской области, которые выступили против разведения вооружения на этом участке. Такое мнение высказал посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в интервью UKRLIFE.TV.

«На этот вопрос (о том, почему не состоялось разведение сил, — прим.) должны были бы дать ответ украинские собеседники, а не я. Есть вопросы чувства безопасности местного населения, которое входит в эти зоны разведения сил», — заявил он.

«Я думаю, что если будет проведена работа с населением, тогда будет и доверие», — добавил посол ОБСЕ.

1 октября Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разведения вооруженных сил и средств в подконтрольном боевикам Петровском Донецкой области и подконтрольном властям Золотом Луганской области.

Впоследствии жители Золотого-4 обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения украинских военных с позиций вблизи города. В письме на имя Зеленского мирные жители указывают на опасения оказаться в «серой зоне» в случае отвода сил ООС.

В тоже время побывавшие 7 октября в Золотом высокопоставленные украинские чиновники заявили о готовности местных жителей к разведению.

Смотрите также:

Разведение войск у Золотого и Петровского: хронология неотвода

ТЕМЫ

Люди
Мартин Сайдик
Места
Золотое-4
Прочее
Разведение сторон

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые повреждения действующей школы в Золотом-5
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
10:37
«МЧС ЛНР»: Двое мужчин подорвались на растяжке в Луганске
08:00
В «ДНР» заявили, что кремлевский куратор Сурков приехал в Донецк
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:29
Боевики установили новые мины недалеко от Донецка
12:13
ЕС призвал боевиков освободить Асеева
11:30
Россия отправила «гумконвой» для «Л-ДНР». Предыдущий был на прошлой неделе
11:07
Из реки в центре Донецка достали мертвого мужчину
09:05
Красный Крест направил в Донецк 232 тонны гуманитарной помощи
08:59
Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией
все новости
12:18
Сайдик: Амнистия — это опора Минских соглашений
11:05
Сайдик: Для разведения у Золотого нужно добиться доверия населения
10:25
«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход
09:35
В Житомире арестовали подозреваемую в работе на боевиков «ДНР»
08:22
Трое военных получили ранения за минувшие сутки
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые повреждения действующей школы в Золотом-5
22:00
Как выглядят опорные школы Донбасса ►
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:48
Глава Луганской ОГА: Восстановление моста в Станице Луганской идет по графику
19:59
Стрельба в Харькове. Убитый – свидетель в деле Вороненкова
19:28
В этом году в Луганской области не установят вторую телебашню
18:11
Полиция установила личность киллера, подорвавшего себя гранатой в Харькове
17:34
Горняку шахты «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги
17:22
Кучма назвал неприемлемым содержание «формулы Штайнмайера»
16:41
Прокуратура подозревает в неуплате налогов предприятия, которые ремонтируют больницы на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Как выглядят опорные школы Донбасса ►
25 октября, 22:00
В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому
24 октября, 12:20
Депутат «Слуги народа» поговорил с Пушилиным в эфире российского канала
24 октября, 09:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция