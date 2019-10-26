Сайдик: Для разведения у Золотого нужно добиться доверия населения

Украинская сторона должна добиться доверия жителей Золотого-4 Луганской области, которые выступили против разведения вооружения на этом участке. Такое мнение высказал посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в интервью UKRLIFE.TV.



«На этот вопрос (о том, почему не состоялось разведение сил, — прим.) должны были бы дать ответ украинские собеседники, а не я. Есть вопросы чувства безопасности местного населения, которое входит в эти зоны разведения сил», — заявил он.



«Я думаю, что если будет проведена работа с населением, тогда будет и доверие», — добавил посол ОБСЕ.

1 октября Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разведения вооруженных сил и средств в подконтрольном боевикам Петровском Донецкой области и подконтрольном властям Золотом Луганской области.



Впоследствии жители Золотого-4 обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения украинских военных с позиций вблизи города. В письме на имя Зеленского мирные жители указывают на опасения оказаться в «серой зоне» в случае отвода сил ООС.



В тоже время побывавшие 7 октября в Золотом высокопоставленные украинские чиновники заявили о готовности местных жителей к разведению.