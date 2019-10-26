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Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом

26 октября 2019, 13:45

Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом

Действующая школа в подконтрольном боевикам Золотом-5 (Михайловка) Луганской области в очередной раз была повреждена в результате обстрела. Повреждения здания школы зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ.

На первом этаже здания наблюдатели видели пулевое отверстие в окне.

Сотрудница школы сообщила, что рано утром 23 октября она находилась в столовой, когда она услышала огонь из стрелкового оружия.

Школа расположена по улице Мира, менее чем в 1,5 км от участка разведения военных сил и средств в районе Золотого.

С начала года миссия ОБСЕ фиксировала повреждения в этой школе из-за обстрелов уже больше 10 раз.

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Михайловка Золотое-5
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