Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом

Действующая школа в подконтрольном боевикам Золотом-5 (Михайловка) Луганской области в очередной раз была повреждена в результате обстрела. Повреждения здания школы зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ.



На первом этаже здания наблюдатели видели пулевое отверстие в окне.



Сотрудница школы сообщила, что рано утром 23 октября она находилась в столовой, когда она услышала огонь из стрелкового оружия.



Школа расположена по улице Мира, менее чем в 1,5 км от участка разведения военных сил и средств в районе Золотого.



С начала года миссия ОБСЕ фиксировала повреждения в этой школе из-за обстрелов уже больше 10 раз.