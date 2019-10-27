«ЛНР»: В гибели ребенка под колесами авто подозревали сына бывшего «мэра», но оправдали

На телеканале НКН, подконтрольного группировке «ЛНР» появился сюжет в котором говорится, что подозреваемым в смерти ребенка в Антраците был сын бывшего «народного мэра» этого города Александр Андриенко.



В июне 10-летний Максим Шамардин был сбит автомобилем и скончался в больнице от полученных травм.

Мама погибшего Анастасия Маслова, опираясь на слова свидетелей, утверждает, что в смерти ее сына виновен Александр Андриенко, которого местный «суд» признал невиновным. Отец подозреваемого Анатолий Андриенко руководил Антрацитом от имени группировки «ЛНР» до февраля 2018 года. Вместе с Андриенко в момент произошедшего в автомобиле находилась его жена.



Маслова говорит, что хочет добиться справедливости и наказать виновного.



По словам адвоката, который отказался общаться с журналистами «ЛНР» на камеру, дело закрыли, потом открыли, а потом опять закрыли. Однако следователь до сих пор не выдал постановление о закрытии дела, чтобы можно было его обжаловать.

Также по данным телеканала, Александр Андриенко сейчас понижен в должности и работает главным инженером на местном предприятии «Теплокоммунэнерго».