Штаб: Боевики стреляли по беспилотнику ОБСЕ на Донбассе

В субботу, 26 октября, незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе села Петровское (Донецкая область). Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на странице в Facebook.



В штабе отметили, что дрон не был поврежден – его вовремя посадили на землю.



Также украинские военные напомнили о регулярных попытках боевиков сбить БПЛА наблюдателей ОБСЕ или заглушить их сигнал. При этом, незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в собственных действиях украинскую сторону, - добавили в штабе.