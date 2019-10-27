Сегодня на Донбассе продолжаются обстрелы

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим «тишины» с начала текущих суток, 27 октября. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.



Отмечается, что при этом под обстрел сегодня не попали участки разведения сил и средств. В частности, дважды были обстреляны позиции Объединенных сил у поселка Золотое-4 в Луганской области, однако за пределами оговоренного участка разведения.



Потерь среди украинских военных вследствие обстрелов нет.



В сообщении говорится, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.