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О поездке Зеленского в Золотое выпустили мини-фильм ►

27 октября 2019, 21:29

О поездке Зеленского в Золотое выпустили мини-фильм ►

«Сегодня» опубликовало видео-отчет о двухдневной поездке президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области.

«В Золотом, где должно состояться разведения войск, президент общался с местными жителями и солдатами Вооруженных сил чтобы узнать, как на самом деле воспринимают идею разведения те, кого оно коснется непосредственно», — говорится в описании к 23-минутному ролику.

В частности был заснят спор Зеленского с активистами «Национального корпуса», которые проводят акцию против разведения сил.

В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженние люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».

1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Золотое
Прочее
Разведение сторон

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