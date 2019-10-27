«Не очень быстрый». Зеленский рассказал, почему уволил Комарницкого с поста главы ЛугОГА

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему уволил Виталия Комарницкого с должности председателя Луганской областной государственной администрации. Это произошло во время назначения Сергея Гайдая новым главой ЛугОГА. Видео опубликовало «Сегодня».



«Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, что нам нужно делать определенные вещи, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так», — сказал Зеленский.



Обращаясь к Гайдаю, он добавил: «Верю и надеюсь, что вы будете дольше». В свою очередь, новый губернатор ответил: «Я не знаю, буду ли я дольше».



«А дольше — значит результативнее», — сказал Зеленский Гайдаю.



Подписание указа о назначении Сергея Гайдая новым главой ЛугОГА произошло 25 октября в Золотом, где с двухдневными визитом побывал президент.