Штаб ООС насчитал 13 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом под обстрел не попали участки разведения сил и средств, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По информации штаба, огонь велся в районе Березового, Лебединского, Марьинки, Водяного, Новолуганского, Луганского, Золотого-4, Травневого, Крымского.



С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.