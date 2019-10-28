Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЛугОГА: Школа в Золотом находится прямо на линии соприкосновения

28 октября 2019, 11:10

ЛугОГА: Школа в Золотом находится прямо на линии соприкосновения

Школа № 7 в городе Золотое Попаснянского района расположена в непосредственной близости к линии соприкосновения. Об этом следует из ответа Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации.

В документе, фотографию которого опубликовал глава ЛОГА Сергей Гайдай говорится, что расстояние школы от линии разграничения составляет 0 километров.

Отмечается, что бомбоубежища в школе нет. На окнах установлена противоосколочная пленка.

В школе работают 6 классов, 36 учеников и 10 педагогов.

Школа № 7 І — ІІ ступеней является филиалом опорной школы № 5 в Золотом.

Ранее Гайдай опроверг слова пользователя соцсетей о том, что в Золотом президент Владимир Зеленский встречался не с учителями школы, а с актерами. Автору публикации он предложил поехать с ним в Золотое, чтобы убедиться, что школа с учителями и учащимися существует.

ТЕМЫ

Места
Золотое

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
16:54
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
13:50
В Донецке подорвана вышка мобильного оператора
11:53
Двое мужчин были ранены под луганским селом
11:28
Донецк и Луганск снова не перевели часы
10:14
«ЛНР»: В Алчевске возле жилого дома произошел взрыв
09:50
«ЛНР»: В гибели ребенка под колесами авто подозревали сына бывшего «мэра», но оправдали
20:58
Что Путин готовит для «ДНР». Чем ответит Зеленский ►
13:45
Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом
10:25
«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые повреждения действующей школы в Золотом-5
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
10:37
«МЧС ЛНР»: Двое мужчин подорвались на растяжке в Луганске
все новости
13:49
В Кремле прокомментировали общение Зеленского с ветеранами в Золотом
13:27
В Мариуполе монтируют локации для инвестфорума Зеленского
13:00
В Киеве говорят о неутешительных результатах аудита угольной отрасли
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
11:31
Поезд «Киев — Мариуполь» отныне курсирует ежедневно
11:18
Глава Донетчины поддержал план Зеленского по установлению мира
11:10
ЛугОГА: Школа в Золотом находится прямо на линии соприкосновения
10:27
Лидер «Нацкорпуса» в Золотом заявил, что у них осталось оружие
09:59
Активисты «Нацкорпуса» заявили, что их готовятся «выгнать» из Золотого
09:41
Разумков пока не видит причин для возвращения Украины в ПАСЕ
09:32
Зеленский: Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников
09:00
На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►
07:57
В Кривом Роге мужчину судили за ношение футболки с гербом СССР
07:41
Штаб ООС насчитал 13 обстрелов, без потерь
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
все новости
ВИДЕО
На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►
28 октября, 09:00
О поездке Зеленского в Золотое выпустили мини-фильм ►
27 октября, 21:29
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
27 октября, 16:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция