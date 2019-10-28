ЛугОГА: Школа в Золотом находится прямо на линии соприкосновения

Школа № 7 в городе Золотое Попаснянского района расположена в непосредственной близости к линии соприкосновения. Об этом следует из ответа Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации.



В документе, фотографию которого опубликовал глава ЛОГА Сергей Гайдай говорится, что расстояние школы от линии разграничения составляет 0 километров.



Отмечается, что бомбоубежища в школе нет. На окнах установлена противоосколочная пленка.



В школе работают 6 классов, 36 учеников и 10 педагогов.



Школа № 7 І — ІІ ступеней является филиалом опорной школы № 5 в Золотом.



Ранее Гайдай опроверг слова пользователя соцсетей о том, что в Золотом президент Владимир Зеленский встречался не с учителями школы, а с актерами. Автору публикации он предложил поехать с ним в Золотое, чтобы убедиться, что школа с учителями и учащимися существует.