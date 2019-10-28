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В Киеве говорят о неутешительных результатах аудита угольной отрасли

28 октября 2019, 13:00

В Киеве говорят о неутешительных результатах аудита угольной отрасли

Промежуточные результаты аудита угольной отрасли, которое проводит министерство энергетики и защиты окружающей среды, являются неутешительными, однако речи о закрытии нерентабельных госшахт нет. Об этом заявила представитель Верховной Рады в Кабмине, депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

«Угольная отрасль на сегодняшний день является глубоко дотационной. Сами шахты не модернизированы и требуют огромных капиталовложений», — сказала она во аремя брифинга в парламенте.

Верещук добавила, что сложившаяся ситуация требует стратегического решения, которое правительство примет в ближайшее время.

При этом депутат подчеркнула: «Я понимаю, что простого решения не будет. Как и не будет сложного решения о закрытии нерентабельных шахт». Верещук добавила, что государство не пойдет на закрытие шахт, «потому что это тысячи людей, которые требуют опеки».

Также она констатировала, что выделенный правительством миллиард гривен не решает проблему, так как лишь задолженность по зарплатам горнякам составляет большую сумму.

ТЕМЫ

Люди
Ирина Верещук
Прочее
угольная отрасль

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