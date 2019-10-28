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В «Слуге народа» просят полицию оценить высказывания депутата «Евросолидарности» Федины в отношении Зеленского

28 октября 2019, 14:53

В «Слуге народа» просят полицию оценить высказывания депутата «Евросолидарности» Федины в отношении Зеленского

Фракция «Слуги народа» обратится в Нацполицию с просьбой дать правовую оценку видеообращению депутата от «Европейской солидарности» Софии Федины, а также участницы ООС и волонтера Маруси Звиробий. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Стефанчук рассказал, что посмотрел видео с обращением Федины. «Вы меня простите, то, что я там услышал, это не просто дичь, это абсолютно никакого отношения не имеет к европейским ценностям, которые исповедует наша Верховная Рада», — подчеркнул он.

Вице-спикер полагает, что «такие вещи должны получить оценку не только украинского общества, но и соответствующей правоохранительной системы государства». «Очень прошу всех, кто причастен к этим делам, разобраться и дать свою политическую оценку с тем, чтобы мы развивали свои отношения на основе взаимопонимания, уважения, толерантности и эффективной работы на благо Украины», — добавил Стефанчук.

Его поддержал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко: "Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли здесь перспективы правоохранительные в этой ситуации».

Сама Федина в комментарии телеканалу «НАШ» заявила, что не угрожала президенту Владимиру Зеленскому, а «проанализировала последствия», которые может президент и его команда получить « в результате своих действий, в частности, поведения в Золотом».

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с волонтером Марусей Звиробий в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому.«Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.

ТЕМЫ

Организации
Слуга народа Европейская солидарность
Люди
Владимир Зеленский Руслан Стефанчук Александр Корниенко София Федина

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