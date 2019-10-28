СБУ: На Луганщине задержан артиллерист «ЛНР»

В Луганской области задержан боевик «ЛНР», принимающий непосредственное участие в боях против украинских военных. О его задержании объявили в СБУ.



По данным спецслужбы, задержанный вступил в ряды боевиков в 2015 году. По окончанию обучения его зачислили в «гаубично-артиллерийский дивизион», ответственный за обстрелы позиций ООС и жилых районов города Счастье Луганской области.



Как заявляют в пресс-службе СБУ, мужчина разочаровался в своем финансовом обеспечении и сбежал из формирования. Он скрывался у родственников на подконтрольной властям территории, где его задержала контрразведка.



Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).



Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Продолжается досудебное следствие.