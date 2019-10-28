Путин и Меркель обсудили будущее украинско-российского газового контракта

Транзит российского газа по территории Украины стал одной из тем разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Детали общения не разглашаются.



В пресс-службе проинформировали только, что собеседники обменялись мнениями о продлении транзита газа через Украину в Европу по окончанию в конце этого года срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогаз Украина».



Сегодня в Брюсселе состоится очередной раунд трёхсторонних министерских газовых консультаций Россия — ЕС — Украина.



Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер счел необходимым продлить существующий контракт с Киевом о прокачке российского газа в Европу в случае, если в Украине не заработает независимый газотранспортный оператор.



В тот же день Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2239-1, который необходим для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с российским «Газпромом» по европейским правилам.