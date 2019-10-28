«Фантастика»: Министр экономики показал обновленную библиотеку Мариуполя

Министр экономиники, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов по прибытии в Мариуполь посетил отремонтированную Центральную библиотеку имени Короленко. У себя в Facebook он опубликовал видео из библиотеки, которую завтра откроют президент и премьер-министр.



«Пример как библиотеки могут превращаться. Сегодня это смарт библиотека и акселератра для IT-стартапов. Люди заказывают книги через QR-коды — и электронные, и бумажные. Электронные можно брать на планшетах», — рассказал министр.





Также в библиотеке появились коворкинг и конференц-залы. Представитель библиотеки рассказал Милованову, что реконструкция стоила около 15 миллионов гривен и состоялся при поддержке местной власти, бизнеса и международных партнеровв — Агенства США по международному развитию (USAID) и Европейского инвестиционного банка.



Произошедшие преобразования в библиотеке министр назвал «фантастикой».