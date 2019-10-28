Кабмин проводит выездное заседание в Мариуполе. Гончарук даже разрешил его показать

Кабинет министров проводит выездное заседание в Мариуполе Донецкой области под председательством премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В секретариате Кабмина отметили, что заседание покажет в прямом эфире телеканал «Украина». Заседание проходит в здании Мариупольского горсовета.

Завтра члены правительства примут участие в Мариупольском инвестиционном форуме.

Алексей Гончарук, после того, как стал премьер-министром, запретил транслировать заседания правительства.