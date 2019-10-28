Взрыв газа в пятиэтажном доме на Луганщине: пострадал один человек

В городе Приволье в пятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Полиция Луганской области устанавливает обстоятельства происшествия.



В пресс-службе сообщили, что о взрыве в доме по ул.Котовского, 3-А полицейские узнали в 15:15.



По предварительной информации, владелец квартиры № 22 ремонтировал газовую печь, во время чего произошел взрыв газа.



«В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 года рождения получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук, с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь. Среди жильцов дома пострадавших нет», — говорится в сообщении.