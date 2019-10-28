Экс-«регионал» заплатит штраф за махинации на тендере от «Красноармейскугля»

Донецкое территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало на 136 тысяч гривен компании, разыгравшие тендер от ГП «Красноармейскуголь». Об этом сообщают «Наші гроші».



Речь идет о тендере от 2017 года о закупке подъемно-транспортировочного оборудования для шахт госпредприятия ожидаемой стоимостью 58,80 млн гривен.



Как установили в АМКУ, у участников торгов — ООО «Эрлайт» и ООО «Агроальфатерминал» — одни и те же сотрудники, документы и IP-адреса.



Кроме этого, компании не играли на понижение цены в ходе аукциона, заключили между собой дилерский договор, а директор «Агроальфатерминала» представлял «Эрлайт» в банковских делах.



В АМКУ пришли к выводу, что антиконкурентная деятельность обеих фирм была согласована, а результаты тендера искажены.



Ни один из ответчиков не предоставил возражений по выводам антимонопольщиков.



Каждая из фирм заплатит 68 тысяч гривен штрафа и попадет в «черный список» АМКУ. Таким образом, компании не смогут участвовать в публичных закупках последующие три года.



Ранее донецкий, а сейчас киевский ООО «Эрлайт» принадлежит Роману Ремизова, экс-депутату Кировского райсовета Донецка от Партии регионов.



По данным «Прозорро», «Элайт» получил через систему 17 контрактов на общую сумму 426,80 млн гривен. «Агроальфатерминал» не получал заказов через «Прозорро».