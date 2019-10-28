Трамп назвал Зеленского президентом России

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского российским, а не украинским президентом. Это произошло в беседе с журналистами после брифинга на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.



Как рассказал журналист CNN Дэниал Дейл, Трамп упомянул о Зеленском как о «новом российском президенте».



Fox news выпустила видео, на котором запечатлен этот момент.



«Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор (с президентом Украины — прим.)... Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него», — сказал Трамп.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.