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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

28 октября 2019, 22:23

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 28 октября.

Политика


Разведение вооруженных сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе станет важной предпосылкой для проведения саммита «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе он сообщил о приостановке подготовки к встрече лидеров Украины, РФ, Франции и Германии.

Экономика

Из-за торговой блокады Украина покупает уголь с оккупированных территорий Донбасса не напрямую, а через посредников, заявил президент Владимир Зеленский.

Общество

Контрразведка СБУ объявила о задержании артиллериста боевиков «ЛНР», которые принимал непосредственное участие в боях против украинских военных в районе Счастья Луганской области.

Сообщество «В Макеевке» в соцсети «ВКонтакте» пишет, что оккупационная «администрация» знала о подземных толчках в городе, которые вероятно, связаны с работой шахты «Калиновская-Восточная». Сслылаясь на работников предприятия паблик утверждает, что толчки вызваны взрывами, которые усилились из-за трудно проходимых пластов породы. Информация о разрушениях домов из-за подземных толчков распространялась местными жителями в соцсетях. Подконтрольные «ДНР» СМИ с мая по конец октября не упоминали о данной проблеме.

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