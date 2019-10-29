ОБСЕ: Боевик открыл огонь, чтобы остановить машину на блокпосте под Донецком

Боевик группировки «ДНР» открыл огонь из автомата, пытаясь остановить гражданский автомобиль на блокпосте в Старомихайловке в 15 километрах от Донецка. Случай, который произошел 26 октября, был описан в свежем отчете миссии ОБСЕ.



Наблюдатели ОБСЕ видели, как гражданский автомобиль без остановки проехал через блокпост в восточном направлении. Член вооруженных формирований, стоявший примерно в 15 м от патруля СММ, произвел 1 выстрел из автомата АК-47, целясь несколько выше автомобиля.



Команда миссии немедленно покинула этот район, отметив, что вышеупомянутый автомобиль с водителем возвращался к блокпосту в сопровождении другого автомобиля, на борту которого были три члена вооруженных

формирований.