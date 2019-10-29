Зеленский предложил выделить деньги на ремонт дороги в Золотое

Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам фракции «Слуги народа» с инициативой перераспределить часть субвенций на социально-экономическое развитие регионов на ремонт дороги, которая идет от Золотого до Северодонецка в Луганской области. Об этом сообщил заместитель главы фракции Александр Корниенко после заседания фракции в понедельник вечером.



«Фракция это поддержала. Сейчас надо с Кабмином прийти к согласию», — отметил он в разговоре с журналистами.



Корниенко рассказал, что идея отремонтировать дорогу возникла у Зеленского после посещения Золотого. «Там разрушена дорога полностью. Тот километраж, который можно за полтора часа проехать, там занимает три-четыре часа», — отметил Корниенко.



Депутат пояснил, что из-за плохой дороги в Золотом проблема с медициной, так как туда не может доехать скорая помощь.