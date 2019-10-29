Аваков не верит в «хороший мир» с Россией, но считает, что попытаться стоит

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил сомнение, что Украина может добиться «хорошего мира» с Россией. При этом он считает, что стоит попытаться пройти этот путь, чтобы «убедиться в обратном». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«К сожалению, вряд ли Украине удастся достичь путем переговоров хорошего мира с русскими. Но если есть путь, по которому можно пройти и убедиться в обратном, то давайте его пройдем, не переходя красные линии», — сказал Аваков в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.



Отвечая на вопрос, за какой путь по урегулированию конфликта он лично выступет, глава МВД напомнил, что в прошлом году уже презентовал свой план «мелких шагов» по восстановлению мира на Донбассе.