Богдан заявил об отсутствии связи между «формулой Штайнмайера» и обменом пленными

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Украина ничего не потеряла в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но есть результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины. А что мы потеряли? Я считаю, что пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными. Это был взаимный шаг друг другу навстречу. Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся», — заявил Богдан.

Он подчеркнул, что Украина ничего не потеряла, а только показали адекватность руководства страны.

«И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, а государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить», — сказал глава Офиса президента.

Кроме того, Богдан заверил, что реализация «формулы Штайнмайера» — путь к миру.

«С "формулой Штайнмайера" есть движение к миру — мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России», — подчеркнул он.