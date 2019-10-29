«Слуга народа» призвала проверить Федину на госизмену

Фракция «Слуга народа» начала сбор подписей доя обращения правоохранительные органы в связи со словами народного депутата от «Евросолидарности» Софии Федины о визите президента Владимира Зеленского в Золотое. Об этом с трибуны Парламента сообщил нардеп Никита Потураев.



«Это что — свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы о мятеже к добровольцам, ветеранам и действующим бойцам во время боевых действий. Призывы к уничтожению Верховного Главнокомандующего и главы государства. Может, это действительно право на собственную позицию, а может это государственная измена. Мы вместе должны в этом разобраться ... вместе с правоохранительными органами и обществом», — заявил Потураев.



27 октября София Федина, комментируя разговор Зеленского с ветеранами АТО в Золотом, предположила, что президент считает себя «бессмертным».



«Товарищ президент, такое впечатление, что думает, что он бессмертен... Там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно. Но, честно говоря, было бы красиво, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кто-то снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую», — сказала нардеп.



Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что высказывания Федины обсудит регламентный парламентский комитет.

На выходных Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. После разговора с президентом ветераны АТО заявили, что не собираются покидать Золотое-4.