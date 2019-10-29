Кабмин и операторы подписали меморандум о покрытии всей Украины мобильным интернетом

Премьер-министр Алексей Гончарук подписал меморандум с крупнейшим операторами мобильной связи по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета. Это произошло в ходе инвестиционного форума «RE:think. Invest in Ukraine» в Мариуполе.



«Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация всей Украины. В каждом уголке нашей страны должны быть доступны качественная связь и интернет. И мы сделаем для этого все необходимое», — сказал Гончарук после подписания документа.



Меморандум Кабмин подписал с крупнейшими мобильными операторами Украины: «Киевстар», Vodafon, lifecell и «Интертелеком».

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