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СМИ: У департамента ГПУ по делам Майдана новый руководитель

29 октября 2019, 13:37

СМИ: У департамента ГПУ по делам Майдана новый руководитель

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане Генпрокуратуры возглавил Виктор Мисяк. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, Мисяка представили как нового руководителя сегодня утром. Однако приказ о его назначении пока что не опубликован.

Заместителем Мисяка назначен Алексей Донской.

Департамент по делам Майдана был создан 21 октября 2019 в связи с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура теряет функцию следствия. Ранее расследованием «майдановских» дел занималось Управления специальных расследований, группу следователей в котором возглавлял Сергей Горбатюк. 23 октября его уволили. Управление также будет ликвидировано.

Виктор Мисяк ранее работал заместителем начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзором за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах. Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокальского района Львовской области.

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