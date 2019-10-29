СМИ: У департамента ГПУ по делам Майдана новый руководитель

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане Генпрокуратуры возглавил Виктор Мисяк. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.



По словам собеседника, Мисяка представили как нового руководителя сегодня утром. Однако приказ о его назначении пока что не опубликован.



Заместителем Мисяка назначен Алексей Донской.



Департамент по делам Майдана был создан 21 октября 2019 в связи с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура теряет функцию следствия. Ранее расследованием «майдановских» дел занималось Управления специальных расследований, группу следователей в котором возглавлял Сергей Горбатюк. 23 октября его уволили. Управление также будет ликвидировано.



Виктор Мисяк ранее работал заместителем начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзором за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах. Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокальского района Львовской области.