«Прекрасно»: Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого

Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области. Это произошло в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. «Прекрасно, прекрасно», — отреагировал Зеленский.



«Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов», — добавил он. Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный «режим тишины» на этом участке.

Зеленский – о разведении в Золотом pic.twitter.com/X1dGsT2cOk — Новости Донбасса (@novostidnua) October 29, 2019

Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



Отвод у Петровского может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения «режима тишины».



Разведение у Золотого и Петровского является оставшимся условием для проведения встречи лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция).