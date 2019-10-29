Помощник Путина назвал разведение войск у Золотого хорошей новостью

Помощник президента России Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств на Донбассе.



«Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, — сказал он в комментарии ТАСС.



Также Сурков счел, что нужно поблагодарить группировку «ЛНР» за «настойчивость и терпение». Он выразил надежду, что разведение все-таки состоится, «и впредь не будет нарушено Украиной».



«Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту"», — добавил помощник президента РФ.

Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



Отвод у Петровского может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения «режима тишины».



Разведение у Золотого и Петровского является оставшимся условием для проведения встречи лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция).