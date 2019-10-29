Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прилепин не исключает выдвижения в Госдуму РФ

29 октября 2019, 14:55

Прилепин не исключает выдвижения в Госдуму РФ

Писатель Захар Прилепин допускает свое выдвижение на выборы в Государственную думу России в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он в будущем создать свою партию, Прилепин отметил, что «мысли о партии есть», но это не вопрос сегодняшнего дня.

«У меня достаточно разнообразная политическая и литературная биография, много разнообразных дел, и сейчас, оглядываясь на них назад, я понимаю, что все это было попыткой создания гражданского общества, я пытался усадить русских людей за один большой стол», — сказал Прилепин, объясняя мотивы создания движения «За правду».

При этом он заявил, что не планирует уходить из Общероссийского народного фронта, в котором участвует с прошлого года, и не видит противоречий между созданием собственного движения и членством в ОНФ.

У новой организации не будет устава и жесткой структуры управления, вместо этого планируется создать общий штаб, добавил его соратник Александр Казаков, бывший советник убитого в 2018 году главы «ДНР» Александра Захарченко.

По словам Казакова, организация задумывалась несколькими людьми, но не все из них смогли приехать. В частности, на пресс-конференции не было актера Ивана Охлобыстина, а еще одному вдохновителю движения, создателю бригады «Пятнашка» в группировке «ДНР» Ахре Авидзбе (позывной «Абхаз») не удалось выехать с подконтрольной боевикам территории.

Прилепин был заместителем командира в батальоне при группировке «ДНР» до июля 2018 года. Позже он заявил, что покинул ряды боевиков «ДНР» из-за раздела бизнеса в Донецке.

ТЕМЫ

Люди
Захар Прилепин
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:07
Сегодня стороны снова попробуют согласовать отвод войск на Донбассе
09:10
«ЛНР» убрала синий контейнер с моста в Станице Луганской. Из-за него были споры
08:24
ОБСЕ: Боевик открыл огонь, чтобы остановить машину на блокпосте под Донецком
22:23
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:10
В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает
21:59
Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю
16:54
За подрывом вышки в Донецке последовал ультиматум. В сети появилось видео
13:50
В Донецке подорвана вышка мобильного оператора
11:53
Двое мужчин были ранены под луганским селом
11:28
Донецк и Луганск снова не перевели часы
10:14
«ЛНР»: В Алчевске возле жилого дома произошел взрыв
09:50
«ЛНР»: В гибели ребенка под колесами авто подозревали сына бывшего «мэра», но оправдали
20:58
Что Путин готовит для «ДНР». Чем ответит Зеленский ►
13:45
Школа в Михайловке вновь оказалась под обстрелом
10:25
«ДНР»: На Енакиевском металлургическом заводе обрушился газоход
все новости
15:52
Богдан: Наша миролюбивая позиция рассчитана на россиян
15:31
Зеленский сказал ветеранам «Азова», что готов к диалогу
14:55
Прилепин не исключает выдвижения в Госдуму РФ
14:46
Помощник Путина назвал разведение войск у Золотого хорошей новостью
13:55
«Прекрасно»: Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого
13:37
СМИ: У департамента ГПУ по делам Майдана новый руководитель
13:04
Штаб ООС и «ЛНР» подтвердили начало разведения войск у Золотого
12:47
Кабмин и операторы подписали меморандум о покрытии всей Украины мобильным интернетом
12:18
Зеленский в Мариуполе сравнил Украину с Apple и Армстронгом
12:06
Зеленский подтвердил, что не собирается возвращать ПриватБанк Коломойскому
11:47
Аваков: Возле Золотого не могут находиться вооруженные ветераны
11:28
Глава МИД Украины заявил, что разведение войск у Золотого началось сегодня
11:24
«Слуга народа» призвала проверить Федину на госизмену
11:11
Богдан заявил об отсутствии связи между «формулой Штайнмайера» и обменом пленными
10:55
Аваков не верит в «хороший мир» с Россией, но считает, что попытаться стоит
все новости
ВИДЕО
Зеленский сказал ветеранам «Азова», что готов к диалогу
29 октября, 15:31
«Прекрасно»: Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого
29 октября, 13:55
На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►
28 октября, 09:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция