Ярославский готов вложить $100 миллионов в строительство нового аэропорта в Донецке

Бизнесмен Александр Ярославский готов инвестировать 100 миллионов долларов в строительство нового Донецкого аэропорта.



«Я долго думал и решил дать 100 миллионов долларов и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в Мариуполе в кулуарах инвестфорума.



Ярославский считает, что аэропорт станет символом возвращения мирной жизни. Он подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.



Ярославский поговорил об этой идее в кулуарах форума с президентом Владимиром Зеленским.



«Как ему эта идея? Он говорит, что сначала нужно добраться, скажем так, до "донецкой ситуации". Он предложил еще рассмотреть строительство или реконструкцию аэропорта в Мариуполе. Это новая для меня идея, но почему нет, скажем так? Это моя тема», — рассказал он о своем разговоре с президентом.