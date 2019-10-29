В Мариуполе открылся Проектный офис ЕС

В Мариуполе Донецкой области открылся Проектный офис ЕС, который займется реализацией программ по децентрализации и борьбы с коррупцией. Открытие произошло при участии президента Владимира Зеленского.



«Обе программы имеют большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций», — цитирует слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.



Президент отметил, что Проектный офис — небольшая часть помощи ЕС для Украины и восточных регионов, которые больше всего страдают от вооруженного конфликта.



По его словам, в целом поддержка ЕС уже достигла 15 млрд евро.