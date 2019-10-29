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Командующий ООС: Разведение возле Золотого займет трое суток

29 октября 2019, 20:00

Командующий ООС: Разведение возле Золотого займет трое суток

Разведение войск в районе Золотого-4 в Луганской области будет происходить в течение трех суток. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко во время брифинга в Краматорске, передает пресс-служба Минобороны.

«Мероприятия по разведению сил и средств будут происходить в течение трех суток. 1 ноября через МИД будет сообщено СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения войск», - сказал командующий.

Кравченко отметил, что украинская сторона не ведет прямых переговоров с противником, а действует исключительно через ОБСЕ.

Также командующий очертил хронологию начала разведения в Золотом.

«В 12.00 с обеих сторон был дан белый сигнал ракеты, что подтвердило готовность к зеркальному разведению. В 12.15 осуществлен повторный сигнал (зеленых ракет) о подтверждении готовности. В 12.20 - практическое разведение сил и средств начато. Далее, с 12.20 до 14.00 было перемещено 15 военнослужащих подразделения Объединенных сил с оружием с позиций на 1 км, и заняты заранее подготовленные позиции», - сообщил он.

Кравченко подчеркнул, что процесс разведения проходил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ, с использованием БПЛА, и СЦКК.

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