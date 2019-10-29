В «ДНР» допустили открытие исламского банка

Группировка «ДНР» собирается развивать сотрудничество с Международной ассоциацией исламского бизнеса (МИАБ), одним из направлений рассматривается использование исламского банкинга. Об этом заявил глава группировка Денис Пушилин, пишет сепаратистский сайт ДАН.



В МИАБ в свою очередь заявили о намерениях оказать «ДНР» содействие в развитии экономики и предпринимательства.



Международная ассоциация исламского бизнеса была зарегистрирована 28 октября 2016 года в Москве. Руководителем организации является Марат Кабаев, отец гимнастки Алины Кабаевой. До 11 мая 2016 являлся президентом Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации.



Телеканал «Дождь» сообщал, что Марат Кабаев входит в ближний круг президента Владимира Путина и оказывает значительное влияние на строительный бизнес Москвы.



В интервью Forbes он опровергает эту информацию.