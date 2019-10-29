Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 октября.

Политика

Сегодня в Золотом Луганской области началось зеркальное разведение вооруженных сил и средств, которое планируется завершить 1 ноября.



Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы сегодня продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, готовится большой обмен.



Экономика



Экономическая подгруппа ТКГ договорилась о проведении международного аудита коммунального предприятия «Вода Донбасса».



Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта и озвучил эту идею президенту Владимиру Зеленскому.



Общество



Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в группировке «ЛНР» согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое».



В оккупационной «администрации» Макеевки Донецкой области отрицают связь между подземными толчками и работой шахты «Калиновская — Восточная».



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