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Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины недалеко от Докучаевска

29 октября 2019, 23:58

Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины недалеко от Докучаевска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые противотанковые мины недалеко от Докучаевска. Об этом сообщается в отчете миссии.

«25 октября приблизительно в 6,5 км к югу от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 9 противотанковых мин, установленных поперек дороги, ведущей к н. п. Николаевка (подконтрольный правительству, 40 км к югу от Донецка)», - говорится в отчете.

Приблизительно в 150 м к северу также были обнаружены около 40 противотанковых мин в полях. Приблизительно в 170 м далее - около 30 противотанковых мин.

В миссии отметили, что все мины были зафиксированы впервые и, по оценке, принадлежали вооруженным формированиям.

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