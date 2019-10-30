«Есть, чем защищаться». Лидер «Нацкорпуса» рассказал о действиях ветеранов после разведения у Золотого

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что добровольцы из числа ветеранов полка «Азов» остаются в Золотом.



«Для ребят ничего абсолютно не изменилось. Они обещали стоять там, защищать территорию и людей — украинских, в первую очередь людей, если армия покинет свои позиции. Они остаются там», — сказал Билецкий в видеообращении, опубликованном в YouTube.



Лидер националистической партии подчеркнул, что у его соратников в Золотом «есть, чем защищаться и чем защищать люде».



Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что ветераны «Азова» находятся в Золотом, «ничего не нарушая на этот момент времени».

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



26 октября президент Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.