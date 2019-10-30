Зеленский о «нормандской» встрече: Нужно обсуждать проблемы, смотря друг другу в глаза

Обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Донбассе должно происходить при личных встречах участников «нормандского формата». Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Форуме единства в Мариуполе.



«Встреча в "нормандском формате" должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории», — сказал он.

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели ОБСЕ. В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.



Разведение в Золотом и Петровском, а также подписание «формулы Штайнмайера» являлись условиями для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). «Формула Штайнмайера» была согласована Трехсторонней контактной группой 1 октября.