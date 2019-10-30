Глава Луганшины заявил, что в Золотом «более или менее спокойно»

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что на данный момент в районе Золотого, где начато разведение сил и средств, сохраняется спокойная ситуация.



«Информация к нам поступает ежедневно, мы мониторим обстрелы. Слава Богу, такой ситуации, как у нашего соседа, в Донецке, у нас нет... Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет», — приводит слова Гайдая «Интерфакс-Украина».



Глава ЛугОГА отметил, что часто бывает в районе Золотого и в ближайшее время вновь посетит эту территорию. «Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более или менее спокойно», — констатировал Гайдай.

29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели ОБСЕ. В штабе ООС заявили, что началу разведения предшествовал семидневный режим прекращения огня на этом участке.



Разведение войск у Золотого будет происходить в течение трех суток.



Начало разведения поприветствовал президент Владимир Зеленский.



Украинская сторона СЦКК зафиксировала последствия обстрела поселка Золотое-4 (входит в Золотое), который произошел вечером 28 октября. Обстрел велся не по участку разведения, отметили в штабе ООС.