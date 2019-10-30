Зеленский: В вопросах пенсий и блокады на Донбассе нужно ориентироваться на интересы граждан

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в вопросах выплаты пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса и торговой блокады нужно ориентироваться на «интересы Украины, интересы граждан». Об этом он заявил во время Форума единства в Мариуполе.



«Мы должны слышать один одного. А в таких острых вопросах, как выплата пенсий или торговая блокада, принимать решения с холодной головой, без политических лозунгов и ставить на первое место интересы Украины, интересы граждан», — подчеркнул президент.



По его словам, тогда в украинском обществе появится консенсус.



Также Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса.

На сегодня выплата пенсий для жителей неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма привязана к статусу внутренне перемещенного лица. Правозащитники и представители ООН неоднократно указывали на дискриминационный характер такого положения.



В правительстве Владимира Гройсмана заявляли, что выплата пенсий людям со статусом ВПЛ по месту жительства невозможна из-за отсутствия украинских банков в оккупации.



Нынешняя министр соцполитики Юлия Соколовская отмечала, что позиция по выплате пенсий жителям этих территорий будет озвучена после формирования общей правительственной политики по работе с временно оккупированными территориями.



Глава МИД Украины Вадим Присайко озвучивал «формулу Зеленского» по решению конфликта на Донбассе, которая предусматривает и ряд гуманитарных шагов. В частности, власти допускают возвращение украинских продуктов в магазины на временно неподконтрольной территории Донбасса и выплату пенсий жителям оккупации.