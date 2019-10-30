Министр: Прямое жд-сообщение с Донецком возможно только после возвращения территорий

Железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском возможно только после того, как эти территории вернутся под контроль украинской власти, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в комментарии «Новостям Донбасса».

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«Это была полная чушь и дезинформация, когда говорили, что поезд, например, будет ехать из Луганска прямым сообщением. Это странно, потому что на международной арене мы говорим, что это непризнанные территории, а в то же время мы будем инвестировать в их инфраструктуру», - заявил министр.



Он добавил, что Украина должна, в первую очередь, создавать инфраструктурные условия на подконтрольных территориях.



«Выигрывать в этой войне мы должны любовью, единством, создавая в первую очередь инфраструктурные условия, чтобы люди видели, что Украина меняется», - считает Криклий.



Во время «Форума единства», который проходит в Мариуполе 30 октября, министр инфраструктуры сообщил, что через КПВВ на Донбассе, а также в Херсонской области на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» автомобильными перевозками должны заниматься только легальные перевозчики. Для этого будут проводиться конкурсы. Проблемой нелегальных перевозок, по словам Криклия, должны заниматься украинские спецслужбы.