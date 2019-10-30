«ДНР» и «ЛНР» объявили об «учениях» «силовиков» на фоне разведения войск

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сегодня синхронно заявили о начале так называемых учений, в которых примут участие «силовые ведомства». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Уточняются, что будут участвовать подразделения «МЧС», «Народной милиции» и «МВД» при «ДНР» и «ЛНР».



И Пушилин, и Пасечник утверждают, что учения носят плановый характер. При этом сепаратистские СМИ ранее о готовящихся учениях не сообщали.



Пасечник заявил, что учения пройдут «в связи с обстрелами». Пушилин же указал, что учения проводятся в связи с «прибытием в зону отвода украинских радикалов», что «может нести опасность для жизни мирного населения».

29 октября началось зеркальное разведение войск ВСУ и боевиков на участке у Золотого в Луганской области.



Также планируется разведение войск у Петровского в Донецкой области.