Министр: Аэропорт в Мариуполе не работает из-за угрозы терактов

Аэропорт в Мариуполе не возобновляет работу из-за угрозы терактов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «Громадське».



«В Мариуполе есть аэропорт, но он не функционирует. Мы не хотим повторения МН17. Не хотим террористических атак. Брать на себя такую ответственность, даже если 1000 рейсов будут безупречны, а один рискованный — это опасность для граждан», — сказал министр во время Форума Единства в Мариуполе.



По его словам, восстановление функционирования аэропорта обсуждали с Генштабом и Минобороны, так как важно «учесть все риски» возобновления работы.



С 2012 года аэропорт в Мариуполе был в аренде в ПАО «Азовобщемаш», регулярные рейсы в аэродроме не выполнялись. С началом боевых действий на Донбассе, 19 июня 2014 года, его превратили в базу для Вооруженных сил Украины. В 2017 году аэропорт в Мариуполе вернули в коммунальную собственность города.



В марте 2019 года бывший президент Петр Порошенко поручил руководству Министерства обороны, Генеральному штабу, тогдашнему министру инфраструктуры Владимиру Емельяну и главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Александру Куцю восстановить работу аэропорта в Мариуполе.