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Украина с 2017 года отказала в ввозе около 1 млн книг из России

30 октября 2019, 17:21

Украина с 2017 года отказала в ввозе около 1 млн книг из России

Госкомтелерадио предоставил 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ около 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания. Об этом заявил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, передает Правительственный портал.

Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабинета министров Украины № 262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины», Госкомтелерадио предоставил 3792 отказа в выдаче разрешений.

«В частности, по состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что еще 3580 отказов было предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

«Вместе с тем предоставлено 27100 разрешений на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины», - заявили в пресс-службе.

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