В Минкульте пообещали, что телеканал для Донбасса и Крыма создадут за три месяца

Телеканал для неподконтрольных территорий создадут за три месяца, вещание будет вестись на украинском и русском языках. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал журналистам в кулуарах Форума единства, который проходит в Мариуполе, передает «Укринформ».



«Три месяца и будет создан. Перспективы такие», - сказал Бородянский.



Он добавил, что будет транслировать он на украинском и русском языках.



Ранее заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в конце июля заявлял, что в Украине создадут мировой русскоязычный канал для того.