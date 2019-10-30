В штабе ООС рассказали, почему ввели на Донбассе «желтый» режим

Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить. Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС, передает «Громадське».



«Если вчера был "зеленый", а сегодня "желтый", значит, по решению командования операции Объединенных сил, меры, которые принимались во время "зеленого" режима, были недостаточными. Главная цель введения "желтого" режима — усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», - отметили в штабе.



Также новый режим предусматривает «внедрение строгого контроля за пребыванием и перемещением лиц в районе проведения операции Объединенных сил».



На вопрос, связано ли это с пребыванием в Золотом добровольцев из «Нацкорупуса», в пресс-центре ответили, что «такой информации нет».



В то же время, там привели пример, что в частности новый режим объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков. В частности, 29 октября в Архангельском Донецкой области ДРГ боевиков обстреляла беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.



«Примеров множество, и они на самом деле актуальны, и вполне логично [что такой режим объявили]», - заявили в пресс-центре.



О конкретных сроках действия более строгого режима в зоне ООС в штабе не говорят.



«Желтый» режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить», - отметили в штабе.