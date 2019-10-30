«ДНР» собирается создать «офшорную зону»

Группировка «ДНР» заявила о намерении создать «офшорную зону» на подконтрольной ей части Донецкой области. Такое решение было принято во время проведения так называемого международного инвестиционного форума, передает сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что в зоне будет полное освобождение предпринимателей от «налогов и таможенных пошлин».



Также бизнес обещают освободить от любого рода проверок. А земельные участки предоставлять в бессрочное и безвозмездное пользование. Лицензирование деятельности отменяется.



Кроме этого заявляется о легализации блокчейн-инфраструктуры и блокчейн-партнерства.