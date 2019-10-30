«Шахтер» вылетел от «Динамо» в Кубке Украины

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины и прекратил участие в турнире. Матч в Киеве завершился со счетом 2:1.



На 22-й минуте «Динамо» повело в счете после гола Сергея Сидорчука.





На 89-й минуте прямую красную карточку получил «динамовец» Владимир Шепелев за фол на Тайсоне

В добавленное ко второму тайму время счет сравнял Тарас Степаненко и перевел игру в экстратаймы.





В начале первого дополнительного тайма Степаненко был удален за вторую желтую карточку.

Победу столичному клубу принес Денис Попов на 109-й минуте.







«Шахтер» впервые с сезона 2005/06 не сыграет в четвертьфинале Кубка Украины, отмечает Tribuna.com