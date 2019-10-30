Штаб: Процесс разведения сил у Золотого продлится до 30 дней

В штабе операции Объединенных сил заявили, что процесс разведения сил и средств у Золотого-4 на Луганщине продлится до 30 дней. Об этом в эфире «Громадського» заявил Андрей Агеев, начальник пресс-центра операции Объединенных сил.



«Потому что после этого [разведения сторон] будут разбирать позиции, разбирать фортификационные сооружения, это довольно длительный процесс», - сказал руководитель пресс-центра.



По его словам, со вчерашнего дня, 29 октября, когда началось разведение, обстрелов на этом участке не зафиксировано.



«Людям переживать не нужно, все мероприятия, предусмотренные разведением, эти 3 дня, все проходит под непосредственным контролем, непосредственным руководством представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - как физически они за этим наблюдают, так и с помощью технических средств, квадрокоптер, беспилотников», - сказал Агеев.