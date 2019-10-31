Сивохо создает Национальную платформу примирения и единства для «всех здравомыслящих сил»

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства. Об этом он заявил во время Форума Единства в Мариуполе в среду.



Сивохо напомнил, что 29 октября началось разведение сил в Золотом. «Это маленький шаг, но в правильном направлении. Большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику. Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства», — сказал он.



Советник секретаря СНБО подчеркнул, что целью этого является «объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру». Сивохо полагает, что «мир неизбежен». «А значит сильной и независимой Украине быть», — подчеркнул он.



Сивохо также отметил, что многие критикуют президента Владимира Зеленского за «недостаточную жесткость и категоричность, но он президент мира и диалога». «Поставить всех на место "сильной рукой" — это самый простой путь. Самое сложное — настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны. Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю», — сказал он.



Также Сивохо считает, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на неподконтрольных территориях людей необходимо, «как в семье», научиться «понимать, прощать и просить прощения».



Ранее Сивохо рассказал, что партии «Слуга народа» удалось провести исследование на неподконтрольном Донбассе, которое показало, что там есть люди, готовые принять участие в местных выборах от этой политсилы.